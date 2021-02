Rozalén-Sonora Santanera, del cine al baile

La vida da grandes sorpresas y en eso coinciden la cantante española Rozalén y la agrupación mexicana La Sonora Santanera, que llegarán a la entrega de los Premios Goya con el tema "Que no, que no".

El sencillo es la canción nominada de la película "La boda de Rosa de Iciar Bollain". La cantautora ibérica confiesa que al inicio imaginó su melodía en un sonido diferente.

"Que no, que no", menciona Rozalén, es una creación que habla de amor propio y cuidado en la pandemia. "Me siento premiada porque llegó a mucha gente y los está haciendo bailar".

Por su parte Arturo Ortiz, líder de la agrupación y su hijo, del mismo nombre, coincidieron que hacer esta colaboración demostró que el sonido de la Santanera es contemporáneo.

"Entramos a la juventud española. Somos una agrupación longeva, y nos dicen que cuando nos escuchan se acuerdan de sus papás y abuelos".