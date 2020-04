Rompe el silencio Eugenio Derbez tras ser acusado de difundir 'fake news'

Eugenio Derbez rompió el silencio y ofreció una entrevista con la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado para manifestar su postura luego de ser señalado de difundir fake news (noticias falsas) tras solicitar ayuda para el personal que trabaja en un hospital del IMSS de Tijuana.

El actor y comediante manifestó que más allá de provocar una controversia, su única intención era ayudar a los doctores que no contaban con el equipo necesario para desempeñar su trabajo adecuadamente, pero tristemente por esta acción fue atacado duramente.

“Fue un poco complicado las últimas horas, han sido 48 horas muy estresantes para mí, por todo lo que se desató a raíz del video que subí, y se me hace muy triste porque mi única intención… o sea yo me levanté y un conocido me dijo ‘oye, no hay manera de que nos eches la mano, fíjate que en el hospital tal de Tijuana, están necesitando material’, entonces hablé con el doctor para corroborar que fuera cierto, hice toda mi investigación y le dije, ‘claro que sí, te ayudo a conseguir el material’, y ya… grabé el video pidiéndole a la gente que por favor donara material que porque los doctores tenían que estar poniendo de su bolsa, imagínate, de su bolsa, para poder atender a los pobres pacientes, y de ahí se desató una polémica terrible, y lo peor de todo es que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de sus redes oficiales salió a desmentir el hecho, una de las doctoras salió a desmentir el hecho, cosa que se me hizo muy triste, que dedicaran el tiempo a desmentir la falta de ayuda en lugar de decir, si, por favor ayúdenos, traigan el material, profirieron quedarse y arriesgar a los enfermos y a los doctores con tal decir estamos bien, aquí no pasa nada, entonces fue muy duro para mí, muy doloroso, afortunadamente luego salió la verdad, salió el gobernador a decir que efectivamente había una crisis, señalar que el Seguro Social estaba muy mal, pero imagínate, fueron horas de los ataques hacía mí, de ‘cómo te atreves a difundir fake news y demás’, fueron muy duros cuando mi intención era ayudar y ya”, contó.

Antes de acabar con el polémico tema, Derbez quiso dejar en claro que su postura no tiene nada que ver con la política, y aprovechó para subrayar que no ha recibido ningún tipo de remuneración para atacar al gobierno actual.

“Yo no estoy hablando mal de nadie, no me gusta la política, me choca la política por lo mismo, trato de no meterme en cosas políticas, pero siempre acaban embarrando todo de política, hoy en la mañana hasta dijeron que yo estaba siendo pagado para atacar al gobierno, o sea imagínate, no tengo la necesidad, yo me dedico a otra cosa, pero no, mi única intención era ayudar, entonces que triste que ni siquiera ayudar ya se vuelve un pecado en México, mira con que ayudes tantito a que la situación sea menos dura para los doctores y para los enfermos pues ya con eso valió la pena”, concluyó.