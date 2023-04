Romina Marcos, hija de Niurka, se queja del elenco de Vaselina el musical 2023

¡Vaselina el musical hará vibrar los escenarios este 2023! El día de ayer se anunció el regreso de la obra y se presentó al elenco oficial a medios nacionales e internacionales. Producida por Alejandro Gou y Erik Rubín, el proyecto contará con la emocionante participación de Timbiriche, la banda de pop mexicano que marcó a toda una generación.

Los integrantes de dicha agrupación participaron en la versión de 1984 realizada por la productora Julissa De Llano. Hoy, 39 años después, volverán para hacer realidad el sueño de muchos de sus seguidores.

Benny Ibarra (Danny)

María León (Sandy)

Mariana Garza (Sonia)

Alix Bauer (Chiquis)

Diego Schoening (Kiko)

Erik Rubín (Tacho)

Angélica Vale (Licha)

Andrea Legarreta (Frenchy)

Kalimba (Memo)

El Guana (Ricky Rockero)

Lupita Sandoval (señora Torres)

Verónica Jaspeado (Paty)

Alejandro Ibarra (Eugenio)

Yahir (Lalo)

Se espera su estreno este próximo 13 de julio en el Centro Cultural Teatro 1, en Ciudad de México. Allí solo estará disponible durante 12 semanas y luego comenzará su gira al interior de toda la República Mexicana.



Desde su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta publicó el póster oficial y habló sobre su alegría al poder formar parte de este proyecto.

Desgraciadamente, no todos han acogido la noticia con tanto entusiasmo. Romina Marcos, hija de Niurka, arremetió contra la producción de Alejandro Gou por la selección de su elenco. La joven actriz y cantante se quejó en redes sociales de la participación de María León y detalló las razones de su protesta.

Acabo de ver el elenco de Vaselina y estoy muy decepcionada de que no nos estemos dando la oportunidad en el teatro de ver nuevas caras, de ver nuevos talentos. ¡Hay tanto talento! Y la verdad, no estoy hablando de mí, porque gracias a Dios yo el año pasado tuve la hermosa oportunidad de hacer un musical. Lo estoy diciendo porque hay mucho talento y seguimos viendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. No puede ser que una obra que sea de Alejandro Gou tenga a María León. O sea, es increíble, es talentosísima, la amo muchísimo, pero está en todo, en 'Mentiras', en 'Vaselina', en todo. ¿En qué momento vamos a empezar a darle trabajo a nuevos talentos que se lo merecen? Sí, me enojé poquito, perdón”, declaró en historias de Instagram.