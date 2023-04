Erik Rubín revela cómo es trabajar con su ex Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Erik Rubín y Andrea Legarreta siguen apareciendo juntos después de casi dos meses de su separación, ya que ahora la expareja trabaja en la puesta en escena de Vaselina.

El cantante aprovechó la conferencia de prensa para aclarar que aún tiene una buena relación con la madre de sus hijas.

La verdad es que fue la más prendida, además, honestamente, aquí mi querido Alex de ‘necesitamos a Andrea’, y obvio que no hay nada que me haga más feliz que trabajar con Andrea porque es alguien que amo profundamente, pero que admiro profundamente, y sé que va a hacer un gran papel, la gente la ama, y creo que va a ser una de las revelaciones de este proyecto”

Manifestó el músico.

Sin inconvenientes

Tras recalcar que no tiene ningún inconveniente por ver a la presentadora de televisión en el mismo escenario que él, Rubín también reveló que no descarta que su compañera y amiga Sasha Sökol pueda integrarse en breve al proyecto.

“Va a estar más adelante, ahorita los tiempos no cuadraban dentro de sus compromisos, ella ahorita está viajando, está en una etapa de su vida que está plena en pareja y no quería interrumpir todos estos compromisos en este momento, pero es la más emocionada de sumarse más adelante y entonces va a estar viniendo a los ensayos”, declaró.

Andrea se pronuncia

Por su parte, Andrea prefirió pronunciarse sobre su personaje en Vaselina durante el programa Hoy, y puntualizó que pese a ser una obra musical, ella no tendrá temas como solista.

“Me preguntan por fregar yo creo, por morbo quizás, pero en realidad no, hay personajes en esta obra que no cantamos como tal, o sea estamos en los coros, pero Frenchy es uno de los personajes que no cantan, ¿ustedes creen que hubiera tenido el valor de decir que sí?”, explicó Legarreta en el matutino de Televisa.

De esta forma, Andrea y Erik siguen demostrando que más allá de no querer estar juntos como pareja, su relación como amigos, padres y empresarios continúa de la mejor manera.