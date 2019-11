Rocío Sánchez Azuara luce sus piernas y posa con Roberto Palazuelos

Rocío Sánchez Azuara presumió una fotografía con el actor Roberto Palazuelos, la conductora visitó Acapulco, donde además lució sus piernas que fueron muy halagadas entre sus seguidores de Instagram.

Azuara compartió en sus redes varios momentos en el puerto mexicano, en una de las instantáneas sale muy sonriente junto al "Diamante Negro".



En otra imagen Azuara, de 55 años, aparece con un short amarillo con el que deja al descubierto sus piernas.



Hace unas semanas, la conductora informó que su hija Daniela había fallecido tras complicaciones derivadas del lupus eritematoso sistémico que padecía desde hace 20 años.

"Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz. Daniela Santiago Sánchez", expresó la actriz al dar a conocer la triste noticia.

Rocío Sánchez Azuara conduce actualmente el programa "La tercera en discordia" por Unicable; en redes sociales sus seguidores no han dejado de mostrarle cariño y apoyo en este difícil momento.



La conductora ha mostrado mucha fortaleza, y también ha compartido su sentir ante la pérdida de su única hija.



"Nunca imaginé que sería tan difícil cumplirte mi promesa… cada día es más difícil y a pesar que lo intento, lo único que deseo es que tu cumplas la tuya. Te extraño tanto mi muñeca... tanto", se lee en un posteo en el que aparece junto a Daniela.