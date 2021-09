Roberto Palazuelos se dice sorprendido y hermético ante señalamientos de Andrés García

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos dijo no saber por qué Andrés García está tan molesto, luego de que se anunciara que vendería su propiedad llamada “El Castillo”

Después de que el primer actor externara su descontento con el “Diamante Negro” expresando: “Que no esté diciendo pendeja…, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad”, Palazuelos comentó:

“Ayer me enteré por la prensa que estaba molesto conmigo, la verdad ignoro por qué está molesto, y pues le mando un abrazo muy grande”.

Roberto Palazuelos se dijo sorprendido

Durante la entrevista concedida al programa Venga la Alegría, el actor y empresario se dijo sorprendido con su colega y amigo, sobre todo porque recientemente lo vio y estuvieron en los mejores términos.

No me ha hablado a mí ni nada, yo le vi hace 5 o 6 días, entonces no quisiera yo entrar en cosas con la prensa, eso no se arregla con la prensa. Cuando tengo una diferencia con un amigo, lo arreglo directamente con él y no con la prensa”, aseguró.

Finalmente, Palazuelos manifestó que en cuanto tenga tiempo intentará arreglar las diferencias con Don Andrés.

“Comí con él hace una semana en Acapulco, y estaba muy bien, la verdad no sé qué le habrá molestado, yo he estado muy ocupado, ahora que regrese a México lo buscaré, una disculpa, pero la verdad es que yo los asuntos familiares, los asuntos con mis amigos los trato con mi familia y con mis amigos, no con la prensa, ya hablaré con Andrés y sabré lo que le molesto”, concluyó.