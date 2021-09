Roberto Palazuelos buscará arreglar sus diferencias con Andrés García en privado

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos sigue sin querer revelar algún detalle de la reciente molestia que externó Andrés García en su contra, luego de haber anunciado que ya tenía comprador para una de las propiedades más icónicas del longevo actor.

Durante una reciente charla, García fue cuestionado sobre la venta de “El Castillo”, a lo que inmediatamente replicó:

No es cierto eso ¿A qué te refieres? Que no esté diciendo pendeja…, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad. Ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente: te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso. Los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”

Ante este escenario, el llamado “Diamante Negro” explicó en entrevista para el programa Hoy que continúa sin arreglar sus diferencias con don Andrés. “La verdad es que la ropa sucia entre la gente que amo se lava en casa, entonces como no he hablado todavía con él, ni sé que le molestó, prefiero platicarlo con él y no con la prensa, no se me hace correcto”.

Palazuelos desea seguir creciendo como empresario

Por otra parte, el artista confesó su deseo de seguir creciendo en el aspecto empresarial, por lo que pasará un tiempo en Estados Unidos con la finalidad de elegir el lugar correcto para abrir un restaurante de comida mexicana.

“Yo siempre estoy abierto a ver qué hago, me gusta mucho innovar, me gusta mucho generar empleo, y si veo algo que es seguro y va con pasos firmes lo hago, pero siempre lo estudio muy bien.

Toda la comunidad latina tiene mucha nostalgia de su país, que tengan a su México en ese lugar”, manifestó.