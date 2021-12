¿Rihanna está embarazada de A$AP Rocky? Aseguran que tendría a su primer bebé

ESTADOS UNIDOS.- Como siempre, las redes sociales parecen ser los mejores medios de varios usuarios para informarse de lo que está ocurriendo en el mundo, aunque también es fácil crear todo tipo de rumores que al final resultan siendo totalmente falsos.

En esta ocasión, las plataformas se llenaron de distintas especulaciones en las que comentaron que Rihanna podría estar esperando a su primer bebé junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, con quien lleva saliendo hace varios meses.

Una vez que algunas celebridades de su generación anunciaron sus embarazos o el nacimiento de su primero, segundo o incluso tercer bebé, desde famosas como Nicki Minaj, Cardi B, Beyoncé, Katty Petty, los fans de Rihanna comenzaron a cuestionarse si llegaría el día en el que la también actriz se una a sus compañeras y se convierta en madre primeriza.

Y parece ser que esto podría volverse realidad, ya que empezó una serie de rumores que especulan un presunto embarazo de Rihanna desde su partipación en la Met Gala del pasado 13 de septiembre, en el que los usuarios señalaron que a la cantante se le veía cierta 'pancita' que podría indicarse de su primer bebé, sin embargo no hubo ninguna confirmación por parte de la pareja.

Rihanna y A$AP Rocky en Met Gala 2021

Dos meses después, cuando la novia del rapero A$AP Rocky fue vista en su natal Barbados, los fanáticos de la rapera aseguraron que tenía una notoria 'baby bump', por lo que las redes sociales estallaron de alegría y aseguraron que, sin duda alguna, Rihanna estaba embarazada pero que no quería decir algo al respecto.

Según algunos medios estadounidenses, Rihanna podría tener al menos tres meses de embarazo, desde que empezó la intriga, y es que desde su llegada a Barbados el domingo, la prensa notó que había algo fuera de lo normal cuando notaron su pancita con su entallado vestido.

Rihana en Barbados

La cantante llegó a la isla para la declaración de independencia, donde fue nombrada la primera heroína nacional de la república y durante la ceremonia, en la que el príncipe Carlos estuvo presente, aseguraron que la barriga de Rihanna era notoria.

Por otra parte, según fuentes anónimas para los medios, revelaron que la actriz pidió a los empleados del evento que no tomaran alcohol ni fumaran cerca de ella, lo que provocó que los usuarios creyeran que se trataba de otra pista y que la famosa pidió esto para que su bebé "se desarrollara en un entorno saludable".

La intérprete de 33 años vistió para la ceremonia un ajustable vestido largo de cuello halter color ocre de la marca Bottega Veneta por Daniel Lee.

En algunas fotos que se hicieron virales en las plataformas, Rihanna muestra su abdomen redondeado y, según especulaciones, su lenguaje corporal delata el embarazo, ya que aparece constantemente con las manos enlazadas sobre su vientre.

De momento, ni Rihanna ni A$AP Rocky se han pronunciado al respecto para desmentir o confirmar el rumor, por lo que todo se mantiene como una simple teoría, aunque los usuarios de Twitter aprovecharon la noticia para expresar su reacción y sorpresa.

Como era de esperarse, los memes no pudieron faltar y los internautas comentaron que no podían creer que esto fuera verdad, pues no esperaban que su primer posible embarazo sea al lado de su reciente pareja con quien lleva poco tiempo saliendo.

Mientras que otros señalaron que no sabían qué hacer para poder reencarnar en su bebé, ya que nadie puede resistirse a ser el primer hijo o hija de Rihanna y del famoso rapero.