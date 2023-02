Rihanna celebra su cumpleaños 35 y una gran trayectoria

ESTADOS UNIDOS.- Rihanna marcó su regresó a los escenarios el pasado 12 febrero en el show de medio tiempo del Super Bowl y anunció su segundo embarazo. Ahora, la cantante celebra su cumpleaños número 35.

Su nombre completo es Robyn Rihanna Fenty y nació en Saint Michael, Barbados el 20 de febrero de 1988. De acuerdo con El Heraldo, su vida en la industria artística comenzó en el 2003, cuando fue invitada por un productor a grabar cintas de demostración en Estados Unidos.

Su trayectoria musical

Las primeras producciones musicales, Music of the sun (2005) y A girl like me (2006) estaban influencias por la música caribeña. Su tercer álbum fue Goog girl gone bad, y su sencillo “Umbrella” se convirtió en uno de sus grandes éxitos y obtuvo un premio Grammy.

Después le siguieron sus discos Rated R (2009), Loud (2010), Talk that talk (2011) y Unapologetic (2012). Su última producción fue Anti (2016) y le valió su icónico tema “Work”; el videoclip oficial cuenta con más de 1.3 billones de reproducciones en Youtube.

Rihanna se retiró de la música y prefirió trabajar en su marca de cosméticos. En cuanto a sus prioridades, ha dejado muy en claro que su familia y su armonía son lo más importante.

