Rihanna anuncia su segundo embarazo con su show de medio tiempo en el Super Bowl LVII

GLENDALE, ARIZONA.- Rihanna encontró la forma más original de anunciar su segundo embarazo en un animado y esperado show de medio tiempo al que le hicieron falta tintes de espectacularidad, ayer en el Super Bowl LVII, entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia.

La presentación arrancó con la cantante parada sobre una de varias plataformas elevadas junto a algunos de los bailarines que la acompañaron y fue la canción de “B*tch better have my money” la primera de su anhelado “playlist”.

Vestida con un holgado traje rojo completo, la cantante de Barbados continuó el espectáculo con “Only Girl” y “We Found Love”, una melodía que provocó el alarido de los presentes.

Le siguió “Rude Boy” y Rihanna se unió al resto de sus bailarines en un largo escenario rojo a lo largo del campo, donde hizo gala de su coreografía al ritmo de “Work” y “Wild Thoughts”, mientras se unía otra plataforma con instrumentos al escenario.

Te puede interesar: ¿Rihanna está embarazada? La cantante lució "pancita" en su show de medio tiempo del Super Bowl

El show fue todo suyo

A la par, decenas de bailarines de blanco ingresaron para que el campo del State Farm Stadium hacer más vistoso el show, en el momento en el que “Riri” cantaba “Pour it up” y salían los primeros fuegos artificiales. “All of the lights y “Run this Town” mantuvieron el ambiente festivo.

Ya con un grupo tocando, Rihanna hizo una pausa para darle paso a la canción que le dio fama mundial: “Umbrella”, un instante en el que ya estaba claro que ningún otro artista la acompañaría: El show fue todo suyo.

El momento más sorprendente llegó y no fue el cielo iluminado por la pirotecnia ni las miles de luces en los celulares encendidos apuntando a la cantante.

Al iniciar “Umbrella”, Rihanna dejó ver su abdomen y se tocó el vientre en una clara señal a un embarazo.

La conclusión llegó con “Diamonds” y un público entregado que disfrutó de un espectáculo al que los fans no le pusieron “peros”, satisfechos con el regreso de la popular cantante tras una ausencia de siete años.

Minutos después del show, el representante de Rihanna confirmó a AP el embarazo de la artista.

Cabe destacar que la artista de Barbados se convirtió en madre en mayo de 2022, fruto de su relación con el cantante A$AP Rocky.

CANCIONERO

Only Girl (In the world)

We found love

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Pour it up

All of the lights

Run this town

Umbrella

Diamonds

Te puede interesar: Los mejores memes del show de Rihanna en el Super Bowl