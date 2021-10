Ricky Martin se sincera en el Día Mundial de la Salud Mental y revela que sufrió de ansiedad

PUERTO RICO.- El reconocido artista puertorriqueño, Ricky Martin, se unió el presente domingo 10 de octubre a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, en donde grabó un fuerte video como parte de la campaña ¿Qué pasa por tu mente? para concientizar a padres y jóvenes sobre los problemas mentales que alguna población padece.

Durante el clip, el músico admitió que la pandemia a causa del Covid-19 le provocó ansiedad, uno de los transtornos mentales más comunes a nivel mundial: "1 de cada 7. Ese es el número de jóvenes de 10 a 19 años que padece un trastorno mental diagnosticado", se lee en su publicación.

Como cualquier padre, la pandemia me ha provocado ansiedad. He estado preocupado por cómo están mis propios hijos, por la salud de mi familia, y por cómo vamos a superar esta situación. Por suerte, puedo proteger a mis hijos de la mayoría de mis preocupaciones, pero para muchas familias no es así", expresa Ricky Martin al inicio del video.