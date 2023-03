Ricardo Salinas Pliego dice que apoya a Pati Chapoy en demanda

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado viernes circuló la noticia de que hubo una orden de arresto de 36 horas contra Pati Chapoy, sin especificar la causa o el delito, pero que no fue ejecutada.

Fue durante la transmisión del día de ayer de Ventaneando que los conductores hablaron del tema para aclarar la situación, aunque aseguraron que no podían dar ciertos detalles aún.

“Solicitamos a nuestros televidentes y a usted, público querido, hacer caso omiso de cualquier especulación o información falsa sobre el tema, ya que este asunto solo se relaciona con la libertad de expresión y las restricciones que injustificada, desproporcionada e irresponsablemente ordenó en contra nuestra una autoridad judicial”, dijo Daniel Bisogno.

Pati Chapoy dijo que como hace 30 años seguirá defendiendo la libertad de expresión de los programas de TV Azteca.

Salinas Pliego en Twitter

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego, presidente de la televisora, expresó su apoyo en Twitter a los conductores con el siguiente mensaje: “Para atrás ni un solo paso @patichapoy cuentan conmigo hoy, como hace 27 años”.

Para atrás ni un solo paso @ChapoyPati, cuentan conmigo hoy, como hace 27 años �� https://t.co/1TR3uMdixx— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 20, 2023

Un usuario preguntó qué había pasado, a lo que Salinas Pliego respondió: “Dicen que una (emoji) llorona, de esas que se llevan y no aguanta… a mi no me crea, eso dicen”.

Dicen que una �� llorona, de esas que se llevan y no aguanta… a mi no me crea, eso dicen �� pic.twitter.com/fHgHWIVVaC— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 20, 2023

Otro usuario compartió una imagen de un soldado sosteniendo una serpiente y preguntó: “¿Entonces estas imágenes de la detención no corresponden?"

El empresario retuiteó y respondió “noup, son falsas”, también en forma de burla.

Noup, son falsas �������� https://t.co/5mjy4SqT9I— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 20, 2023