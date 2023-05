Ricardo O'Farrill se declara en huelga de hambre

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde hace unos días el standupero Ricardo O'Farrill, no ha dejado de ser tema de polémica en redes sociales. Primero, por arremeter en contra de sus colegas comediantes por un supuesto arrebato de ira, después por haberse rapado y ahora una huelga de hambre.

Tras todo este tema con referencia a su pelea con sus colegas, fue ingresado a una clínica de rehabilitación en contra de su voluntad, por lo que él contó en otro en lives en sus redes sociales, aquí también hablo de como fue víctima de violencia física.

En el "En Vivo", aseguró que pese a que convulsionó en el transporte que lo llevaba rumbo a la clínica, quienes lo acompañaron no hicieron nada, al contrario, solo se burlaron.

"En el transporte me convulsiones dos veces, entonces, pedí que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme", dijo.