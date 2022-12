Ricardo Montaner habla sobre posible demanda a quienes filtraron fotos de su nieta

Ciudad de México.- El cantante Ricardo Montaner llegaron a México con el fin de celebrar el éxito de su reality show ''Los Montaner'' que ya está disponible en Disney+.

“Muy contento, muy feliz, porque como familia estamos celebrando y para nosotros era muy importante venir a México a darles las gracias porque teníamos una expectativa para cumplir en 12 semanas, en 3 meses, y lo logramos en 6 días, quiero que sepan que lo más importante de todo, es que México se convirtió en el país que más horas de streaming consumieron de la serie”, contó Ricardo Montaner durante su encuentro con la prensa.

De igual forma, Ricardo reveló las inseguridades que sintió después de que se expusiera públicamente su intimidad. “Estamos dispuestos a compartir con ustedes y compartir con la gente quienes somos nosotros, con el riesgo de caerles mal, pero gracias a Dios por el resultado creo que vamos bien, les caímos muy bien”, destacó.

Aunque, no todo han sido buenas noticias para los Montaner, ya que recientemente se publicaron unas fotos de su nieta Índigo, por lo que al ser cuestionado sobre la idea de iniciar un proceso legal contra el responsable, el artista contó.

No, no fue unos paparazzi, fue un fan de Cami y Eva, no pasa nada, bueno, algún día tenía que pasar, pero no pasada nada la verdad a parte, gracias a Dios, es hermosa”