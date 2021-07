Ricardo Casares friendzoneó a Bella de la Vega

CIUDAD DE MÉXICO.- Bella de la Vega pasó un momento muy incómodo en pantalla cuando Ricardo Casares rechazó tener una cita romántica con ella.

El presentador de “Venga la Alegría” decidió “frienzonear” a la viuda de José Angel García en plena transmisión de “Quiero Cantar”.

Todo comenzó cuando Sergio Sepúlveda decidió preguntarle a su compañero porqué no le había pedido una cita romántica a la actriz.

¿Por qué no invitas a Bella de la Vega a salir?”, preguntó Sergio.

¡@rikardocasares no acepta salir con Bella de la Vega ya que se encuentra saliendo con una chica y muy caballerosamente aclara que solo son amigos! �������� #QuieroCantarCuando pic.twitter.com/aJun97VWgM — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 19, 2021

Asimismo, le cuestionó cuándo presentaría a su “nueva conquista”, a lo que éste le respondió que prefería mantener su vida en privado.

“Mejor no (no quiso dar su nombre), ahora mejor mantengo mi vida en privado. Aquí lo que importa es que una dama como usted, se merece a un caballero y voy a ayudarla a que lo consiga”.

BELLA DE LA VEGA REACCIONA AL RECHAZO

El momento más fuerte fue cuando Ricardo le dijo que “no” a Bella de la Vega, ya que éste ya tenía novia.

“No puedo aceptar una cita cuando tengo novia”, expresó Ricardo, mientras Bella no podía ocultar su cara de decepción.

Pese a todo, Bella pareció entender la situación y ambos se dieron un abrazo de amigos, aunque la gente entre el público insistía en que se besaran.

Más tarde, la madrastra de Gael García le confesó a “El Capi Pérez” que a ella sí le gustaba Ricardo.

“Que no busque en Tinder, que busque aquí, en la vida real, a eso venimos. Sí me gusta. ¿Qué le diría? Que me conquiste, yo también tengo mi coranzoncito”.