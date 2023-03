Ricardo Arjona en Tijuana, comienza la cuenta regresiva para concierto

Este será el único lugar del estado de Baja California donde el compositor de “Historia de taxi” y "de la ilusión al miedo" se presentará el próximo 31 de marzo en las instalaciones del Estadio Caliente con “Blanco y Negro Tour".

Comienza la cuenta regresiva para que sus miles de fanáticos se reúnan en una noche que promete ser inolvidable.

Cabe destacar que el cantante trae consigo el mismo espectáculo, es decir, las luces, pantallas, equipo, etc. Es el mismo con el que ha llenado recintos alrededor del mundo con Blanco y Negro, lo que sin duda ha creado expectativas entre los fanáticos que esperan su arribo y que desde las redes sociales muestran su cariño y apoyo.

Respecto a los lugares, se dio a conocer que en la cancha del estadio habrá sillas, y los lugares están divididos en nueve zonas: Diamante central, diamante lateral, VIP central, VIP lateral, preferente, general, zona oeste, planea general y cabecera. El precio oscila desde los 550 pesos.

Los boletos aún los pueden comprar a través de funticket.com, y en puntos físicos como taquilla 3 del Hotel Real Inn y en todas las farmacias Roma de Tijuana, Rosarito, Ensenada y Tecate.

Se contempla que más de 18 mil espectadores asistan al show, que ya ha sido Sold out en muchas partes del mundo, después de sus presentaciones en Europa por más de 25 ciudades y de su gira por Norteamérica, con 35 conciertos sold out. Arjona se presenta con la frase “Feliz de volver”, lo que lo hace más nostálgico, ya que en Tijuana no se presenta desde el 2012 con Metamorfosis World Tour.

A detalle

¿Dónde? Estadio Caliente, Blvd. Agua Caliente 12027, Hipódromo, Tijuana, BC 22020 México

¿Cuando? 31 de marzo.

Hora: 8:00 pm - 11:00 pm

Compra tus boletos: https://funticket.mx/event/ricardo-arjona-tijuana/