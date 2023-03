¿David Chocarro tuvo relación con Danna Paola?, esto dijo el actor

Tijuana, Baja California.- El actor y director, David Chocarro negó tener algún vínculo sentimental con Danna Paola.

En su momento, los rumores crecieron a tal grado, que incluso se dijo que la mexicana sufrió una fuerte depresión por el argentino, pues mientras trabajan en el set, ella se fue enamorando de él a pesar de saber que era casado.

No hubo romance

Aunque en este momento Danna mantiene una relación estable con el también cantante Alex Hoyer, David decidió acabar con cualquier tipo de especulación y negó tajantemente que en su momento tuviera algo que ver con la intérprete.

No es la única con la que me vincularon, a los medios les encanta hacer eso, y uno tiene que aprender a mantener la frialdad, porque si uno se tiene que enganchar en cada cosa sería muy heavy (pesado), no fue la primera, no fue la última, ojalá no hayan más”

dijo el actor en entrevista con Chisme No Like.

Y para no dejar ningún cabo suelto, Chocarro reiteró su negativa de romance con Danna. “Claro que no, no, y por eso digo ‘les encanta hacer contenido de algo donde no lo hay, porque siguen apostando a que eso vende, sería increíble que pongan la energía en vender”.