Reyli Barba reconoce apoyo de clínicas de rehabilitación

Reyli Barba retomo su carera este 2019 y después de más de 4 años sin beber, el compositor que alguna vez reconoció que el alcohol casi lo mataba, ahora esta decidido a regresar a la música con letras que el mismo compuso durante su reclusión en clínicas de adicción y donde logro reunir 3 libretas en las que plasmo sus composiciones.

“Todo lo que escribo ahí, tiene su tiempo, tal vez lo cante yo, tal vez lo canten mis hijos, tal vez lo cante alguien más. Lo importante es que están ahí y son de verdad. Las historias que hay ahí dentro de y fuera de.. me cambiaron la vida, me afianzaron como ser humano, como padre, como amigo, como ser humano, como compositor, como empresario, como artista, como ser humano.”

El interprete de 47 años que tocó fondo durante el 2012 debido a sus adicciones, comentó que gracias a su internamiento para superar el consumo de sustancias y el alcoholismo, fue como logro salvar su vida y volver a rearmarse como persona.

“Yo aprendí en estos internamientos, porque fueron varios, el más potente fue con mi padrino Eugenio, que le mando un abrazo, gracias por salvarme la vida. Que no puedes regresar si no te preparas. Si no seguiría haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores. Tenia que reestructurarme, de desfragmentarme en millones de cachitos y me fui, me fui rearmando a través de la música, de la composición, de la disciplina, de los ensayos, de la fe", concluyó.