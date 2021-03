Rey Grupero niega planes de boda con Cynthia Klitbo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, desmintió haberle dado un anillo de compromiso a Cynthia Klitbo, con quien mantiene un romance desde hace algunos meses.

Aunque asegura estar más que enamorado de la actriz, el influencer explicó en entrevista para el programa Venga la Alegría el origen de las imágenes donde aparece dándole un anillo a su novia.

“No hay ese anillo, o sea, no existe un anillo de compromiso, existe un anillo y unos aretes que yo le obsequié a mi Cynthia porque hubo un viaje exprés a Ciudad de México, pero fue para un asunto legal, fue su cumpleaños, entonces le regale unos aretes, un anillo, pero no fue un anillo de compromiso”, detalló.

Sin descartar que en un futuro puedan dar el siguiente paso en su relación sentimental, Rey Grupero destacó que por ahora solo piensan en el presente. “En este momento no pensamos en casarnos, pensamos en disfrutar este noviazgo y si ya viene otro paso más adelante, pues como diría no hay quinto malo, y yo encantado de compartir mi vida con una persona tan amada como es Cynthia”.

Finalmente, el youtuber dejó la decisión de casarse en manos de la villana de las telenovelas, aunque subrayó que su compromiso con ella no depende de un anillo, sino de lo que siente por ella.

“Por el momento no hay nada de matrimonio, tengo un compromiso con ella, pero es de corazón a corazón, o sea no por dar un anillo es que ya me comprometa, yo creo que cuando te comprometes, te comprometes de corazón y pues vamos ir viendo cómo va la relación, y si ella quiere casarse, pues yo me caso con ella”, indicó.