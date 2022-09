Revelaron últimos mensajes del famoso chef Anthony Bourdain antes de ahorcarse

Tijuana, Baja California.- Revelaron últimos mensajes del famoso escritor y chef Anthony Bourdain antes de quitarse la vida hace 4 años atrás en una habitación de hotel en Francia.

Los mensajes saldrán a la luz en una biografía no autoriza llamada Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain, escrita por Charles Leerhsen y saldrá a la venta el próximo 11 de octubre.

“Odio a mis fans también. Odio ser famoso, Odio mi trabajo”, había mandado en un mensaje de texto a su ex esposa, Ottavia Busia-Bourdain. El famoso se quitó la vida por ahorcamiento y se presume fue por depresión.

El cocinero de CNN había mirado unas fotografías de su novia, Asia Argento bailando con un reportero francés Hugo Clément y en un ataque de celos mandó un mensaje que decía:“Estoy bien. No soy rencoroso. No estoy celoso de que hayas estado con otro hombre. No te poseo. Eres libre. Como dije. Como prometí. Como realmente quise decir. Pero fuiste descuidada. Fuiste imprudente con mi corazón. Mi vida, según el libro de Leerhsen y compartido por People.

El famoso intentó recuperar a su amada luego que terminaron, ella le respondió: "No me rompas las pelotas" y en última respuesta antes de ahorcarse dijo: "Ok".