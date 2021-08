Revelan última voluntad de Lilia Aragón

Ciudad de México.- Ante la triste noticia del deceso de Lilia Aragón, su hijo Pablo Mendizábal reveló cuál era la última voluntad de la primera actriz que falleció a los 82 años de edad.

Tras darle el último adiós en Cuernavaca, lugar en el que radicó los últimos años de su vida, Mendizábal confesó que su madre no pudo recuperarse de una complicada cirugía en donde tuvieron que recortar 1 metro de intestino.

La última voluntad, que era muy de la Aragón, dice ‘a mí me creman y me meten a un bote y ahí me guardan en la despensa’, obviamente no va a ser así, pero entonces la cremamos y ya veremos después, siendo una exsecretaria general creo que debería de estar en el Panteón Jardín