De qué murió Lilia Aragón? Dan detalles de su fallecimiento

CIUDAD DE MÉXICO.-En sólo ocho días, la salud de Lilia Aragón decayó hasta su fallecimiento este lunes 2 de agosto a los 82 años de edad.

Así lo detalló su hijo, Pablo Mendizábal Aragón, en entrevista con el periodista Javier Poza, quien además se dijo tranquilo a pesar de la pérdida de su madre.

Ella no hubiera querido que nos deprimiéramos por ella”, dijo el hijo de la prrimera actriz.

“Supongo que ya también la habíamos aburrido todos un poquito y se empezó a dejar ir y fue cuestión de 8 días donde vimos que no progresaba y aparte de tener un buen vivir mi madre, creo que lo que se buscó y se ganó a fin de cuentas fue un buen morir”.

COMENZÓ CON PROBLEMAS INTESTINALES

Pablo contó que su madre comenzó con problemas en el intestino delgado, que a lo largo de ocho días comenzaron a agravarse. Pese a la pérdida, dijo que le alegraba que su madre no muriera conectada a máquinas o con una mala calidad de vida.

“Nunca le hubiera gustado estar conectada a máquinas, haber regresado a su vida sin que fuera 100% normal, sin que andara en su camioneta, sin ser una mujer independiente, jamás dependió de nadie. Hasta la fecha nadaba un kilómetro diario. Tenía una fortaleza bestial, pero yo creo que llegó un momento en que los seres humanos saben que termina su función aquí, y hay veces que ellos mismos no quieren seguir luchando aunque tú tengas todas las ganas de que tu paciente salga adelante”, explicó.

“Se fue rodeada de la familia, en una casa, no en un hospital, se fue sabiendo que es profundamente amada. Ayer que di la noticia, la gente no me creía. Me decían que no era cierto, la Klitbo se reventó, no lo creía, Isaura tampoco, Laura Zapata tampoco lo podía creer. Fue súbito pero lo más importante es que mi mami no sufrió”, expresó el hijo de Lilia Aragón.