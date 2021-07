Revelan que Sammy ya tenía la primera dosis de la vacuna contra el Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- La salud de Sammy Pérez ha estado en boca de todos luego de revelarse que fue intubado por las complicaciones del Covid-19.

Ahora, su mánager detalló que el famoso comediante de XH-Derbez se contagió en la Ciudad de México, poco después de recibir la primera vacuna del coronavirus.

Erick de la Paz dijo al programa “Hoy” que acudió recientemente a un evento familiar en la capital del País donde habría contraído la enfermedad.

“Hace semana y media tuvo unos compromisos familiares hizo el viaje a la ciudad de México, yo creo que fue en ese lapso el contagio”, expresó el representante del comediante.

Lo más alarmante es que a pesar de tener la primera dosis contra el Covid, esto no evitó que él se enfermara.

Él lo que me había dicho es que ya estaba con la primera dosis, de ahí Sammy nunca presentó ningún síntoma; no estaba enfermo de nada. Tuvo una operación hace años, pero no era una persona que padeciera enfermedades”, dijo Erick de la Paz.