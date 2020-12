Revelan que Nacho Lozano sale ¡con dos hombres a la vez!

CIUDAD DE MÉXICO.-Este fin de semana se dio a conocer la noticia de que Nacho Lozano, conductor de Imagen Televisión, fue captado en situaciones comprometedoras con otro hombre en Perisur, en la Ciudad de México.

Hoy, el periodista Jorge Carbajal comentó que recibió una llamada que le confirmaba que el joven es homosexual.

"Te lo confirmó, Nacho es gay, y él lo acepta, pero no lo puede hacer público por cuestiones de la empresa, me dijeron", afirmó Carbajal.

Agregó:

"Qué bueno por él, y que malo que no lo deje la empresa, pero pues cada quien sabrá lo que acepta y no acepta en la vida. Luego me dice: Nacho tiene dos parejas".

Además el periodista indica que Nacho sale con el novio de un reportero de espectáculos que trabaja en el programa Sale el Sol.

"Empieza a salir con el novio del reportero, y eso se sabe, o sea, está dobleteando, yo creo que es algo entendido entre ellos".

Por otro lado, afirman que Lozano tiene otra relación con un cirujano plástico, que incluso que es alguien que ha estado en el programa.

"Es de la edad de Nacho, es italiano, y está muy guapo, y con él tiene otro tipo de relación, y ahí hay más seriedad, algo más estable, con los otros es para pasar el tiempo. Pues nos salió muy cusco este nacho", finalizó.