Revelan que Luis Miguel ingresó a sus 'dobles' en Argentina

Ciudad de México.- En medio de crecientes especulaciones en torno a la gira de Luis Miguel en Argentina, el periodista Luis Ventura ha arrojado luz sobre la posibilidad de que el cantante haya recurrido a un doble para cumplir con sus compromisos sobre el escenario.

Durante una reciente emisión del programa argentino "Secretos Verdaderos", Ventura destapó detalles sobre el presunto modus operandi detrás de la supuesta incorporación del doble en las presentaciones del artista.

“Ya te digo que el que subió al escenario en el estreno no era él. Si hacés un comparativo con sus imágenes, te vas a dar cuenta que es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace dieta no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura”, afirmó Ventura.

Siguen las especulaciones por el aspecto de Luis Miguel. Foto: Cortesía

Diferencias físicas notables

El periodista procedió a señalar notables diferencias físicas entre las imágenes del cantante y la figura en cuestión.

Hay un tema de piezas dentales. Consulté a muchos odontólogos mostrando fotos de si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas del pelo que tenía eran más prominentes y el que salió el otro día tenía un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia”, agregó

Ventura, además, insistió en que las razones detrás de la visita de Luis Miguel al país sudamericano podrían ser más profundas de lo que parecen, insinuando que el artista podría haber recurrido a un doble para poder llevar a cabo su gira en el Movistar Arena.

De incógnito en Argentina

“Luis Miguel en más de una oportunidad estuvo de incógnito en Argentina yendo a ver a su madre, por su puesto, él juega con sus dobles, él juega con sus parecidos, ustedes saben que vino con dos dobles extranjeros, no viajaron en el mismo avión lógicamente, vinieron en distintos momentos de la previa”, aseveró.

Finalmente, Ventura compartió una revelación acerca de una supuesta advertencia que Luis Miguel habría dirigido a su doble argentino:

“Le dijeron: ‘Avisá en tu casa y a tu familia, hasta que Luis Miguel no se vaya del país, vos vas a quedar aspectado a este operativo, operativo LM’”.