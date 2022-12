Revelan primer adelanto de "Oppenheimer" de Christopher Nolan

ESTADOS UNIDOS.- El primer tráiler para la más reciente película de Christopher Nolan, "Oppenheimer", ha sido revelado al público por el estudio cinematográfico de Universal Pictures.

"Oppenheimer" documenta la vida de J. Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, el físico estadounidense acreditado con la invención de la bomba atómica. La historia gira, principalmente, alrededor del "Proyecto Manhattan", una investigación gubernamental con el objetivo de crear armas nucleares durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial.

Esta es la primera vez que el eterno colaborador de Nolan, Cillian Murphy, protagoniza una película del director. Murphy ya había aparecido como el villano Scarecrow en la trilogía de Batman, protagonizada por Christian Bale, y en películas como "Inception" y "Dunkirk".

El resto de cast consiste de actores del mismo calibre, pues nombres como Florence Pugh, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman y Rami Malek son son solo algunos de los personajes que interpretarán a un extenso repertorio de personajes históricos.

La cinta está basada en la novela biográfica "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" ("El prometero americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer") de los autores Kai Bird y Martin J. Sherwin. En dicho libro se debate sobre la ética y moral detrás de la invención de las armas nucleares, y de su impacto tanto positivo como negativo en la vida del físico estadounidense.

"Oppenheimer" tiene una fecha de estreno para el 21 de julio de 2023. Puede ver el tráiler aquí.