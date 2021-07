Christopher Nolan es buscado por Netflix para dirigir nuevo proyecto

LOS ÁNGELES, California. – Todo parece indicar que la plataforma de streaming de Netflix está en busca de Christopher Nolan, director de cine, guionista, productor y renombrado editor británico, para hacer nuevos negocios con él.



Luego de firmar un acuerdo con Steven Spielberg, la plataforma ha puesto todo su interés en el cinco veces nominado al Premio Óscar, de 50 años, para que sea el responsable de uno de sus nuevos proyectos.



Esta información fue revelada por Scott Stuber, jefe del área de películas de Netflix, quien, en entrevista con Variety, reveló que harán “todo lo que esté en sus manos” para llegar a un acuerdo con Nolan.



Si planea su nueva película y cuándo se trata de que podamos ser un hogar para ella y qué tendríamos que hacer para que eso suceda. Es un cineasta increíble. Voy a hacer todo lo posible. En este negocio he aprendido que es necesario tener cero ego. Me golpean, me derrotan y vuelvo a levantarme”, comentó Scott sobre Nolan.