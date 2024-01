Revelan padecimiento que llevó a Mane de la Parra a ser hospitalizado de emergencia

Ciudad de México.- Mane de la Parra alertó a sus seguidores en redes después de compartir unas fotografías donde aparece en la camilla de un hospital.

Por medio de sus historias de Instagram, el artista subió una imagen con el siguiente mensaje. “Nos tocó hospital, nada grave, pero que importante es sentirse bien. Un abrazote para todos los que están batallando con mejorar su salud y un agradecimiento para todos ellos que los ayudan”.

Gracias por sus mensajes, ya estamos en casa, de vuelta, fue una cosa gástrica. Pasamos unas horas en el hospital, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que tenían que estar y ahorita estaremos bien. Nada más tengo que cuidar la panza, fueron muchos días de comer mucha porquería. Gracias por sus mensajes y bueno, me dijeron que a descansar y cuidar la pancita”