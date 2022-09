Revela esposa de Andrés Gracia nueva caída en su estado de salud

Esposa de Andrés García, Margarita Portillo, habló sobre estos últimos días del actor antes las de especulaciones sobre su estado de salud.

Tras difundirse imágenes del actor donde aparece muy enfermo en una cama de hospital, Margarita brindó una entrevista a Ventaneando para despejar algunas dudas sobre la salud del artista de 81 años y la relación que don Andrés mantiene con sus hijos.

Ya tiene meses que está en mi casa […] esta mañana se cayó otra vez Andrés en el baño, mi baño es chiquito, tienes de donde agarrarte por todos lados; sin embargo, hoy, ahora sí me di cuenta que azotó la puerta, porque perdió el equilibrio. Ahorita está en cama, adolorido, pero no pasó a mayores”, contó Portillo preocupada.

Al hablar de la forma de ser y deseos del intérprete, su esposa expresó lo complicado que ha sido cuidar de García sin ninguna ayuda.

“Es lo más difícil, porque el carácter lo tiene peor que nunca, irascible, no sé si debido a su enfermedad se pone de una manera terrible. Yo, nada más cuando se va a levantar de la cama lo ayudo yo, a levantarse de alguna manera que no se lastime, siempre voy atrás de él si va a salir […] pero con lo que pasó hoy, ya mañana, él no ha querido que contrate un enfermero, yo quiero tener un enfermero, pero ya no puede ser esto así, no puedo sola, yo estoy mal de la columna también”, declaró.

Sin contacto con su hija

Debido a que los descendientes del artista podrían ser de buena ayuda para cuidar a don Andrés, Portillo fue franca con respecto a la relación que actualmente conservan los tres hijos del artista con él.

“Andresito García Jr. mantiene un contacto constante conmigo, entonces está enterado y así, pero él está en su vida en Miami, mi hijo siempre está al pendiente de él, ayudando y etcétera, aunque sea a la distancia, y con la relación con Leonardo la tienen complicada y resquebrajada, el otro día me escribió Leonardo preguntándome ¿cómo estaba su papá?, las noticias y hace rato me escribió, Andrés no lo quiere ver, pero sí puedo hablar bien con Andrés al respecto”, explicó.

No obstante, la situación con Andrea García es distinta, pues de acuerdo con Margarita, ni su esposo ni la hija del artista hacen algo por acercarse y poder solucionar sus problemas.

“Andrea no me ha escrito, pero aparte Andrés me pidió que la bloqueara, no quiere hablar con ella. Es muy completo, yo creo que no han tenido una, en el caso de Andrea, por ejemplo, no ha sido una constante en el caso de Andrés, el teléfono mío siempre lo tuvo, el WhatsApp siempre lo tuvo, el teléfono de su papá siempre lo tuvo, y la dirección la tiene, entonces siempre su papá estuvo ahí”, manifestó.