Revela Mauricio Islas que pensó en el suicidio

Mauricio Islas, que en el 2004 fue protagonista de un escándalo sexual por haber tenido relaciones íntimas con Génesis Rodríguez, hija del cantante José Luis Rodríguez, joven que en aquel momento tenía 17 años y que lo llevó a pasar por un juicio en Estados Unidos, confiesa que fue una de las etapas más difíciles de su vida.

Esa fue la gota que derramó el vaso, tras muchas cosas desde antes que bueno, vuelvo a lo mismo, cuando no las conoces o no las has trabajado nada mas están ahí, por eso hay que estudiar, hay que prepararse uno mismo”.

Incluso, acepta que llegó en algún momento a pensar en el suicidio. “La mayoría de la gente en algún momento de su vida, piensa ‘ya no quiero estar aquí,’ no es que haya pensado en hacerlo o lo haya planeado, lo pensé en un momento muy difícil de mi vida”.

Y es que para el actor después de años de auto analizarse ha logrado salir adelante y ha reconocido cuales son los orígenes de su problema.

“También yo he descubierto que yo me volví adicto a vivir mal, a que cuando yo era chiquito, fui un niño buleado, falleció mi hermanita, una serie de eventos que viví, una seria de eventos que, aparte de yo ser híper emocional, porque así naces, parte mi historia de vida me llevaba así. Por ejemplo, ahorita ya no le tengo miedo a la autoridad y tenía mucho que ver con mi papá”.

El actor se encuentra actualmente en una relación estable con Palomas Quezada y tiene 3 hijos.