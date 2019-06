Revela Alicia Machado que ha tenido varias novias

Alicia Machado formó parte de elenco que desfiló por las calles de West Hollywood, California, como parte del Festival Pride LGBTQ+.

Durante el Día del Orgullo Gay en dicha ciudad, la ex Miss Universo manifestó su apoyo incondicional hacia la comunidad y reveló que ha tenido varias novias.

Yo creo que el amor es para todos (…) he tenido experiencias y yo creo que el amor es el amor, pero a mí me gustan grandotas, yo he tenido varias novias, besos a todas”, declaró en entrevista para el programa Suelta la Sopa.