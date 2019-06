Revela Aislinn Derbez que su felicidad es falsa

No todo lo que brilla es oro y es que Aislinn Derbez dejó a todos sus seguidores de Instagram con la boca abierta luego de que confesara no ser feliz como lo muestra en las múltiples fotografías que sube a lado de Mauricio Ochmann y su pequeña Kailani.

Y es que la hija del Eugenio Derbez hizo un acto de conciencia en sus redes sociales y por medio de un escrito aseguró que es muy fácil engañar en las redes sociales con fotos felices, pero que en realidad ha tenido meses de pesadilla con muchos cambios, mucho trabajo, mal humor, desequilibrios y cero tolerancia todo el tiempo. Que lo único que ha logrado con eso es abandonar a lo que más tiene valor en su vida.

También la actriz de "La casa de las flores" reveló que desde que se convirtió en mamá, le pasa muy seguido exigirse y resolver más de lo que está en sus manos hacer. Por tal motivo regresará a tomar terapia para volver a su centro, para ser más agradecida con lo que tiene, para estar y sentirse bien.

"Que fácil nos dejamos apantallar por fotos cómo esta... Pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no... Me parece importante de vez en cuando hablar de lo real y no sólo quedarme en la utopía (por no decir falsedad) de estas redes sociales.

"Qué fácil es perderse y qué difícil es cuidarse a uno mismo. Mis últimos meses han sido rudos, de trabajo en exceso, de mudanzas, de exigirme a hacer y resolver más de lo que puedo, de pésimo humor, desequilibrio, cero tolerancia, sin poder estar presente, culpabilidad por todo lo anterior, etc.

"No es la primera vez que me pasa y desde que soy mamá me pasa mucho más seguido que antes. Me he dado cuenta que la disciplina que requiere amarse, cuidarse a uno mismo y estar en tu centro es muy grande y que lo más fácil es perderse. Por qué? No sé. Pero así funciona este mundo y requiere de ser muy guerrero para salir bien librado de aquí.

"Yo creía que entre más grande (de edad) y más resuelta estuviera mi vida todo sería más fácil, y es todo lo contrario... Así que una vez más vuelvo a regresar a mí misma, a darme mis espacios, a ser más agradecida con lo que sí tengo, a ir a mis terapias, a ser disciplinada con lo que me hace sentir bien (que ah como cuesta con hijos), y a darles calidad de tiempo y estar más presente con los que más amo (qué es lo único que realmente vale la pena después de todo).

"Cuántos no trabajamos y nos exigimos en exceso para que 'algún día' podamos relajarnos y disfrutar los frutos de ese esfuerzo. Pero 'ese día' jamás llega... Por qué no mejor pensar que 'ese día' ya es hoy?", escribió a lado de una foto donde está sonriente con su esposo y su pequeña hija.

Esta "confesión" hizo que sus fans reaccionaran, algunos con sorpresa, otros con dar su apoyo, pero el mensaje que seguro tiene más valor es el de Mauricio Ochmann quien le escribió: "Te amo inmensamente...".

Cecilia Suárez, María Aura, Inés Gómez Mont, Claudia Lizaldi, entre otros amigos cercanos también opinaron sobre esta reflexión que hizo Aislinn.

Y es que durante mucho tiempo, Derbez ha manejado un perfil de felicidad perfecta en las redes sociales, siempre sonriente con su esposo e hija o simplemente ella sola, las fotografías han hecho que la gente piense que todo está muy bien en su vida, cosa que hoy quedó claro que es una mujer de carne y hueso, que también se enoja, tiene malos ratos y puede explotar. Alguien más terrenal.