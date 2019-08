Retiran los cargos contra el ladrón del Óscar a mejor actriz de 2018

Los Ángeles.- Un fiscal del Condado de Los Ángeles, California retiró este martes los cargos presentados contra el hombre que robó la estatuilla del Óscar a la mejor actriz obtenido por Frances McDormand en 2018 durante la misma noche de entrega de los galardones.



De acuerdo con medios de comunicación locales, el Tribunal Superior de Los Ángeles decidió desestimar el caso contra el acusado, Terry Bryant, de 48 años, una vez que el fiscal retiró los cargos, aunque no aportó más razones sobre esta decisión.



McDormand ganó el codiciado premio a la mejor interpretación femenina por su papel en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", pero aquella noche de 2018 tan solo disfrutó de la estatuilla por unas horas, ya que un hombre robó su galardón mientras celebraba la victoria en pleno Governor's Ball, la fiesta oficial de la Academia de Hollywood.



El supuesto responsable del hurto accedió con traje de gala a la ceremonia, con una entrada original, y se llevó el Óscar cuando la actriz lo dejó en su mesa.



La intérprete no pudo reprimir el llanto acompañada de su marido, el cineasta Joel Coen, tras llevar a cabo una búsqueda infructuosa en la sala, situada dos pisos por encima del acceso al Teatro Dolby, donde se celebró la ceremonia de los Óscar.



Sin embargo, el representante de la actriz, Simon Halls, confirmó que agentes de seguridad del evento se encargaron de devolver la estatuilla a su dueña.



Según el relato de la reportera Cara Buckley, fue un fotógrafo del chef Wolfgang Puck quien capturó al presunto ladrón tras escuchar por un walkie-talkie que la estatuilla de McDormand había sido robada y toparse con Bryant por casualidad.



No obstante, antes de su captura y posterior detención, Bryant tuvo tiempo de subir un vídeo a Facebook en el que decía que lo había ganado él.



McDormand ganó el Óscar a la mejor actriz, el segundo en su carrera, gracias a su interpretación de una madre terca y justiciera en el drama con toques de humor negro "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".