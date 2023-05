Responde José Eduardo Derbez a reproche de su padre Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Eugenio Derbez ha logrado construir su propio camino hacia el éxito en la industria del entretenimiento.

Su talento y habilidad para convertir adversidades en oportunidades le han permitido forjar su propio nombre.

Eugenio Derbez.

Te puede interesar: Eugenio Derbez le responde a joven que lo grabó tras no reconocerlo en un vuelo

Durante su participación en el podcast "La Magia del Caos" conducido por su hija Aislinn Derbez, Eugenio confesó que en ocasiones siente que sus hijos no celebran sus logros como deberían.

Responde José Eduardo a declaraciones de Eugenio

Ante esto, José Eduardo, uno de sus hijos, aprovechó recientemente una rueda de prensa para responder a estas declaraciones.

José Eduardo Derbez.

Te puede interesar: TikTok: Mujer viaja con Eugenio Derbez, no lo reconoce y pide ayuda en redes para saber ‘quién es’

"No lo vi, ni lo escuché, y eso que yo sí escucho lo de mi hermana, pero es que luego mi papá es bien sentido, entonces sí de 10 premios hubo 1 que se nos fue preguntarle, se nos siente, pero ya hemos hablado con él, de no, no te sientas, te felicitamos por los otros 9", expresó.

Por otro lado, José Eduardo reveló que mantener una cercanía con sus hermanos no es tarea fácil, y en este momento se encuentra distanciado de Vadhir.

"No lo he visto últimamente a mi hermano, pero, es más, si me ve, que me conteste, porque no me ha contestado los mensajes. (No hay cercanía) porque todos vivimos en lugares distintos, entonces pues sí, eso es una, y dos, trabajamos bastantito gracias a Dios los tres, entonces es complicado tener una relación continua", explicó.

Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo. Fotos: Agencia México

Le gustaría ver a Victoria Ruffo en "De viaje con los Derbez"

Finalmente, el primogénito de Victoria Ruffo no ve con desagrado la posibilidad de que su madre se una a una nueva temporada del exitoso reality show "De viaje con los Derbez", luego de que ella expresara su interés por participar.

"Pues también lo veo bien, yo creo que pues sí, si se anima y el resto de la familia acepta, pues adelante. Sí (la veo dentro del proyecto), ¿cómo no?, tiene humor negro, funciona", concluyó José Eduardo.