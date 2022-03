Reportan que César Bono fue hospitalizado de emergencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En la última hora se reportó que el actor César Bono habría sido hospitalizado de emergencia en la CDMX, aunque hasta ahora no dieron ha conocer las causas.

Según reportó el medio de TVNotas, el también comediante fue trasladado a un nosocomio de la ciudad durante la mañana del presente jueves 3 de marzo, sin dar más detalles al respecto.

Sin embargo, algunos usuarios recordaron que su salud ya se ha visto delicada luego de sufrir ocho infartos, además de haberse contagiado recientemente de Covid-19.

Pese a saber muy poco sobre la posible hospitalización de César Bono, también se mencionó que en alguna ocasión, el actor reveló que no le tiene miedo a la muerte y que, en caso de que esto suceda muy pronto, está listo su testamento para que su familia no se preocupe por nada.

Fue durante su participación en el programa "De Primera Mano" que el actor declaró que si pudiera elegir no dudaría en ponerse en el lugar de Octavio Ocaña, ya que considera que era demasiado joven que no pudo vivir todo lo que le quedaba.

Si me hubieran dado a escoger, me hubiera puesto en su lugar, en el sentido de que era tan tan joven, que no vivió muchas cosas que me hubiera encantado que viviera”, reveló Bono.