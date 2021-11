César Bono habla sobre la muerte de Octavio Ocaña, su hijo en "Vecinos"

CIUDAD DE MÉXICO.- Pocos días después de la terrible tragedia donde Octavio Ocaña perdió la vida, su compañero de trabajo y quien interpretó a su padre en el programa de "Vecinos", César Bono, decidió realizar un homenaje al joven de 22 años con un minuto de aplausos luego de terminar una de sus presentaciones de la obra de teatro "Defendiendo al cavernícola".

El video circuló en las redes sociales y varios usuarios se conmovieron por la tierna acción del histrión que quiso conmemorar la vida de quien fue su hijo en el show mexicano.

Ahora, el actor habló en una rueda de prensa sobre la muerte de Ocaña y se mostró visiblemente afectado por los sucesos y por la falta de coherencia del caso.

Sin embargo, Bono dejó de lado las suposiciones y habló sobre el gran trabajo que hizo Octavio en la serie, incluso comentó que lo consideraba el ángel del programa por creer que su presencia hizo que todo el elenco triunfara en televisión, pues el personaje de Benito Rivers destacaba por su carisma, talento y divertida actitud a su corta edad.

No me gusta robarle foco ni a Octavio ni a ninguna de las gentes que se han adelantado de este plano, pero voy a decir sinceramente lo que siento y es la primera vez que lo digo y no será la última, porque así lo pienso y así lo siento… para mí el ángel del programa y el que nos hizo triunfar a todos los demás, se llama Octavio Ocaña”, expresó el famoso.

Esta no sería la primera vez que César Bono hace dicha declaración sobre el trabajo del intérprete de Benito, ya que lo había hecho en el pasado y sus compañeros actores demostraron que su opinión no fue de su agrado.

Ante esto, el actor reconoció que su "punto de vista" puede ocasionar algunos problemas con el resto del elenco de "Vecinos", sin embargo el histrión cree totalmente que Octavio Ocaña logró hacer algo que el resto de actores no pudieron.

“Lo digo desde mi humilde punto de vista, porque luego he tenido problemas con actores de ‘Vecinos’ cuando les dije que, para mí el ángel del programa y el que nos hizo triunfar a todos los demás se llama Octavio Ocaña, cuando yo se los dije hubo actores que se molestaron y dijeron: 'estás menospreciando a los demás' y no”, dijo el intérprete.

Además, el comediante también destacó que a pesar de las cosas negativas que se han publicado sobre el joven de 22 años, asegura que nada podría ensuciar su memoria, ya que lo considera como una persona divina y que no hay alguien mejor que él.

Y es que desde la muerte del actor, han circulado varios videos sobre algunas de sus acciones que fueron consideradas como incorrectas, tal como el más reciente clip donde aparece Ocaña consumiendo algún tipo de droga.

Mientras recordaba entre lágrimas a quien fue su hijo en "Vecinos", César Bono revivió el primer encuentro con el actor, el cual fue bastante emotivo para él porque días antes había perdido a un amigo muy cercano que también se llamaba Octavio, a lo que comentó que ahora sentía mucho dolor por no tener a ninguno de los dos.

Me dice Derbez, ‘él va a ser tu hijo en el programa y se va a llamar ‘Benito’ y llego yo y le digo, ‘oye, que vas a ser mi hijo en el programa’ y me dice que sí, viéndome para arriba porque era bebecito y le sigo diciendo y te vas a llamar ‘Benito’ y me dice que sí y le pregunto, ‘y ¿cómo te llamas?’ y me dice, ‘Octavio’ y había pasado ocho días de que había fallecido mi amigo Octavio Galindo, les juro que cuando me dijo, ‘Octavio’, se me movieron las piernas solitas y pensé, ‘cómo es esta vida que se va mi amigo Octavio Galindo y llega un Octavio más y se los digo hoy con el corazón herido, porque de esos dos Octavio ya no tengo a ninguno”.