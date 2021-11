Renata Notni reacciona a posible demanda contra Diego Boneta y declaraciones amorosas de Joss Favela

Ciudad de México.- La modelo Renata Notni dijo querer mantenerse al margen en cuanto a los problemas legales que pudiera enfrentar su pareja después de que Martin Bello quien interpreta al Tío Tito en la serie de Luis Miguel dijera que procedería legalmente contra Diego Boneta.

Tras escuchar que Bello busca una compensación económica por los gastos médicos que tuvo, en secuela por las supuestas lesiones que le dejó el actor durante el rodaje del proyecto, Notni comentó:

“Yo, la verdad cuando es un tema que no me corresponde prefiero ni opinar, prefiero mantenerme al margen de todo eso la verdad, no voy a opinar en algo que no es mi tema, prefiero mantenerme super al margen”.

¿Habrá boda de Notni y Boneta?

Por otro lado, tras escuchar los cuestionamientos de los reporteros sobre una posible boda con Diego, La actriz respondió:

Nombre, somos novios, ¡déjanos disfrutar nuestro noviazgo por favor!, en algún futuro casarme claro que sí, perdón, me voy, gracias les agradezco su tiempo”

Asimismo, destacó que por ahora está más enfocada en su vida profesional que en dar un paso más en su vida amorosa. “Estoy feliz con mi carrera, vienen muchas cosas padrísimas, preparando cosas increíbles que vienen, el otro año pinta también increíble, estoy ahorrando ahorita también en hacer mucho cine, estreno dos películas el próximo año que me tienen super emocionada… dándole con todo a mi carrera feliz”.

El amor platónico de Joss Favela

Finalmente, la actriz mexicana se dijo halagada por los comentarios del cantautor Joss Favela, quien aseguró que ella era su amor platónico.

“¡Ay!, ¡qué lindo!, yo la verdad lo admiro muchísimo, me parece que es un artista impresionante, gran compositor, cantante, y bueno, ¡qué piropo que yo sea su cruch!, ¡qué lindo!”, culminó.