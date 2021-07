Diego Boneta será demandado formalmente por agresión

CIUDAD DE MÉXICO.- El exitoso proyecto de Netflix, Luis Miguel: la serie, vuelve estar en medio de la polémica.

Esta vez, el actor Martín Bello y su abogado confirmaron que demandaran oficialmente al actor Diego Boneta y al equipo de producción, por no hacerse cargo de los golpes que le propinaron durante una escena y posteriormente dejarlo sin trabajo.

Bello, actor que dio vida a Tito, ha decidido denunciar a Boneta, quien presuntamente se habría metido demasiado en su personaje y no supo controlarse al momento de grabar una escena donde lo golpea, llevando la situación al extremo.

Martín Bello, Diego Boneta.

Durante una entrevista al programa 'Ventaneando', el abogado de Bello manifestó que bastará más que una disculpa para su representado que pide entre otras cosas que se hagan cargo de su tratamiento, por los daños crónicos que sufrió a raíz de la agresión.

"El primero es el incumplimiento de contrato, debió haber estado hasta la segunda serie de Luis Miguel e incluso la tercera, se le buscó para entregarle una cantidad, no le dieron ni siquiera 200 euros que no cubrían los gastos, yo le dije a él no firmes ningún documento", indicó el representante legal de Bello.

"Diego González Boneta en la escena lo empuja, lo golpea y le causa varios traumas, se firmó hace mucho años un acuerdo de no violencia en los sets y el problema es que ese set violó eso, la demanda sería contra la casa productora y el agresor", continuó.

Finalmente, el abogado aclaró que su representado no pide solo una compensación económica, si no también, que se responsabilicen por las secuelas que sufre como consecuencia de la agresión de Diego Boneta.