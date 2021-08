Remmy Valenzuela tras golpear a una mujer: "Todos cometemos errores”

CIUDAD DE MÉXICO.- Remmy Valenzuela rompió el silencio a casi tres meses de haber golpeado brutalmente a su primo Carlos, y a la novia de éste, Katy.

En el programa “Despierta América”, el cantante de “Mi Princesa” justificó su repentina desaparición, asegurando que su caso de agresión fue un “asunto familiar” que no quería que trascendiera a los medios.

Es un asunto familiar y yo siento que a mi familia siempre la he tenido oculta o siempre la he tenido a un margen (…) sí pido ahí un poquito de respeto al público por favor, que son cosas familiares”, comentó.

NO SE DIO A LA FUGA

Asimismo, negó haber estado prófugo de la justicia y que varias cosas que se han dicho sobre su caso no fue verdad.

“Yo me esperé tanto tiempo por mi tranquilidad, por la tranquilidad de mi familia, por la tranquilidad de mi gente, o sea, vamos dándole calma a la cosa, a todo el rollo, y entonces aquí estamos”.

“Es la primera vez que se me sale el control de algo familiar, se especulan cosas, no todo es verdad, hay cosas que yo tengo mis dudas también de las cosas que han pasado o de las que han dicho, pero bueno, no fue por ocultarme, sino por dar tranquilidad, ver qué está pasando, darle tiempo al tiempo”.

“TODOS COMETEMOS ERRORES”: REMMY VALENZUELA

Remmy, sin dar detalles de cómo va su situación legal, se disculpó por su reacción violenta con Katy y Carlos, al decir que "todos cometemos errores".

“Yo no me meto con la familia de nadie, así sean mis fans o artísticamente, entonces pido el mismo respeto, que respeten mi familia, mis cosas familiares, públicamente yo elevo y peleo por la que sea”, agregó.

“Esta vez pido una disculpa a todo mi público por cosas que se han especulado, pero todos tenemos errores, todos tenemos una vida y mi vida privada es mi vida privada y se los pido por favor, no quiero más cosas sobre eso”.