Remmy Valenzuela reaparece en redes y envía mensaje tras polémica

MÉXICO.- A finales de julio el cantante Remmy Valenzuela fue el centro de atención luego de que su primo y la novia de éste lo acusaran de haberlos golpeado brutalmente, al punto de casi asesinarlos.

Ante esto, el cantante de música regional permaneció en el anonimato por varias semanas, lo cual causó revuelo entre el público por creer que había huido de sus crímenes, ya que también hubo una denuncia ante las autoridades locales quienes, presuntamente, lo estaban buscando.

Sin embargo, comenzó a correr el rumor que entre Valenzuela y las víctimas habían llegado a un acuerdo económico, lo que provocó que el intérprete de “Mentí” pudiera volver a los escenarios y al público en general sin tener miedo de ser encarcelado.

Incluso, el músico sinaloense se presentó por primera vez en un bar de Guadalajara hace un par de semanas, por lo que consideró como buena idea reactivar sus redes sociales y publicar un par de fotografías para actualizarse con sus millones de seguidores.

Fue a través de sus historias de Instagram que Remmy Valenzuela subió dos fotografías de él con el acordeón y hace una hora compartió un escrito dedicado a todas esas personas que lo han apoyado desde el principio de la polémica.

Muchas gracias a todas las personas que me han estado escribiendo y enviando sus buenos deseos, a todos lo que me brindan su apoyo y me mandan tantas bendiciones. Gracias de corazón a todos los fans de hueso colorado que no me sueltan de su mano, me hacen muy feliz y gracias a todos los colegas de la industria que me han brindado su apoyo, he recibido miles de mensajes y quisiera responderlos todos, los leo a todos y me motivan demasiado. Muchas gracias. Con cariño para ustedes, Remmy Valenzuela”, se lee en sus instastories.