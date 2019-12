¿Regresaron Aracely Arámbula y Arturo Carmona?

CIUDAD DE MÉXICO

Hace unas semanas la actriz Aracely Arámbula sorprendió a la prensa al dar a conocer que está enamorada y con nuevo galán.

Aunque no reveló de quién se trataba, aparece un video de la actriz con su ex pareja, Arturo Carmona, por lo que las especulaciones sobre si retomaron su noviazgo, no se hicieron esperar.

"Suelta la Sopa" presentó el video en donde se le ve a "La Chule" cenar junto a quien fuera su novio hace 9 años.

Eso sí, la pareja no estuvo sola, pues habían otras personas acompañándolos, entre ellos el hermano de la actriz que dio vida a "La Doña".

Aunque no se vio ninguna imagen comprometedora, algunos creen que la pareja se dio una posible segunda oportunidad.

Y es que Carmona siempre se deshace en halagos hacia Aracely; la última vez que le preguntaron por ella, habló maravillas de la actriz: "Es una mujer por la que siempre voy a tener un cariño y una estima especial".

Al mismo tiempo, ella también se expresa muy bien de Carmona: "Es un gran tipo con el que tengo química y una gran amistad", comentó Arámbula, a quien también se le vio celebrando con él Halloween.