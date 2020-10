Regresa Gustavo Adolfo Infante a 'Sale el sol'

Tijuana, BC.- Finalmente, después de tres meses de “ausencia” o “despido”, el comunicador Gustavo Adolfo Infante regresa al matutino “Sale el Sol” con una editorial.

El periodista de espectáculos de Grupo Imagen, compartió en un video en su cuenta de Facebook que este lunes 2 de noviembre estará acompañando a sus compañeros, pero no con la sección de “Pájaros en el alambre”.

Quien saliera de ese programa en agosto, aclaró que fue por descansar un poco su imagen, ya que se cotiza y aparecía en muchos de los espacios de la programación, por lo que los ejecutivos decidieron descansarla por tres meses.

“Se dijo que porque chayotero, en mi vida he recibido un solo centavo, el actor que me diga yo y me lo compruebe, renuncio”, comentó.

Con 36 años de trayectoria, Infante dijo no tener ínfulas de artista ni cantante, sólo sabe ser reportero.

Su regreso será para tener una sección editorial, lo hará al mediodía.

“Estaré dando mi punto de vista donde la empresa y el matutino, junto al productor me dieron total libertad”, recalcó sobre “La última palabra de Gustavo Adolfo Infante”, detalló.

El periodista tiene 17 años trabajando para esa empresa.