Regresa 'El exorcista' al cine

ESTADOS UNIDOS.- El filme que estuvo nominado a 10 premios de la academia incluyendo Mejor director y Mejor Película tuvo un gran éxito de taquilla en los 70' y se espera que su 'reboot' salga el próximo año.

La película no se recreará en su totalidad pues no se trata de un 'remake', pero tendrá cierta conexión con la historia original. Hasta el momento se desconoce cuál será el elenco para el filme ya que no hay muchos detalles sobre la grabación.

La productora a cargo será Morgan Creek y se espera su estreno para el próximo año, según afirmó 'Slash Film' en un Twitter que poco después fue eliminado.

La dirección podría estar nuevamente a cargo de Wiliam Friedkin aunque los fanáticos de los filmes de terror tienen las expectativas bajas debido a los anteriores fracasos fílmicos de la casa productora.