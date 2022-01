Regina Blandón dedica fuerte mensaje a personas antivacunas: "Ya chole"

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tan solo unos días que Regina Blandón utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que ya enfrentó al Covid-19, aunque durante su contagio prefirió no hacerlo público.

Así lo reveló en su cuenta de Twitter al querer mostrar su apoyo y empatía hacia una seguidora que le comentó que estaba teniendo dificultades al padecer la enfermedad, además de recomendar a los usuarios no dejarse llevar por los resultados de sangre.

Sin embargo, el presente domingo 9 de enero la actriz mexicana envió un fuerte mensaje a todas aquellas personas que se rehusan a vacunarse contra el Covid-19.

Desde su cuenta de Instagram, una de las protagonistas de "La Familia P.Luche" apareció en sus videos contando que una de sus amigas recibió la dosis de refuerzo y que durante su estancia en el centro de vacunación, fue testigo de los divertidos bailes que llamaron la atención en algunas alcadías con el fin de entretener a quienes esperaban por su vacuna.

Mientras narraba esto, Blandón dejó ver su molestía contra los antivacunas, pues asegura que es más probable que presenten síntomas más fuertes al contagiarse de coronavirus, incluyendo el factor de que actualmente hay una gran cantidad de personas que dieron positivo a la enfermedad que puede resultar letal.

Y ya, la gente que es antivaxer (antivacunas) y que no se quiere vacunar, ya, ya chole, ¿no? O sea, les pega más fuerte el Covid y todo el mundo se está contagiando ahorita, no pueden cruzar fronteras, no pueden entrar a lugares, es un poco egoista, la verdad, porque es la única manera en que vamos a salir de esto. Así que, por favor, no sean así", dijo.