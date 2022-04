¿Reencuentro de RBD? Canción para el grupo genera expectativa

MÉXICO.- Desde el pasado 2021 se anunció un posible reencuentro de los integrantes de RBD, el grupo musical que desde su éxito a inicios de los 2000 sigue reuniendo fans incluso en las nuevas generaciones por sus temas musicales inolvidables.

El año pasado, al menos cuatro de los seis integrantes principales se dieron a la tarea de recrear algunas de las canciones más recordadas del grupo en un concierto vía streaming que despertó la nostalgia en el público. Sin embargo dos rebeldes brillaron por su ausencia Dulce María y Alfonso Herrera.

Mientras Alfonso dijo no sentirse identificado con el reencuentro, la actriz estaba muy cerca de dar a luz a su primer hija, por lo que anunció que no podría participar en el proyecto en esos momentos. No obstante y varios meses después, se especula que el reencuentro podría ocurrir pronto, pues incluso hay una canción escrita para la banda.

La canción para la banda

En redes sociales el cantautor León Leiden y Sofía Reyes lanzaron un tema inédito hecho para los cantantes de RBD tras saber que se planeaba un reencuentro y se lo hicieron llegar a los miembros del grupo.

“Hace un tiempo me enteré que RBD, sí RBD, iba a tener su reencuentro así que me junté con mi amiga Sofía Reyes para hacerles una canción. Después de escuchar la locura que hicimos, teníamos que hacer que les llegara y lo más loco es que les llegó y la escucharon”, dijo Leiden.

En la grabación que compartieron en TikTok se pueden escuchar las reacciones de Anahí, así como la de Dulce María, ambas muy emocionadas por la canción. “No, no… está espectacular, es como ‘Sólo quédate en silencio’ y ‘reloaded' (recargada), traído como a la quinta mil potencia… Dile a Sofía y a León que… no, no está… ¡¿que qué te digo?!”,dijo Anahí.

Todo parece indicar que los músicos no han perdido las ganas de reunirse para cantar de nuevo juntos sobre el escenario, por lo que muchos de sus fans especulan que podrían ver el reencunetro mucho antes de los que imaginan.