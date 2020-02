Reconocen a Billie Eilish como la Mejor Artista Femenina Internacional 

El pasado martes por la noche se llevó a cabo los premios BRIT 2020 en los que Billie Eilish fue acreedora de una de las mejores menciones de la velada.

La cantante se quebró durante un emotivo agradecimiento después de admitir que los trolls de las redes sociales la habían hecho "sentirse odiada".

La estrella estadounidense reclamó el premio a la Mejor Artista Femenina Internacional de Spice Girl Mel C, momentos después de interpretar el nuevo tema de James Bond No Time To Die en vivo por primera vez.

Dirigiéndose a los fanáticos en el O2 Arena de Londres, Billie visiblemente conmovido se sinceró con la audiencia.

Billie Eilish cantó #NoTimeToDie por primera vez en los Brit Awards | https://t.co/wSsf1TS3VO



Justo después de su performance, Billie recibió un premio y casi llora durante su discurso. Descubre por qué �� pic.twitter.com/sCdWZOV91G — Slang (@slangfm) February 19, 2020

‘'Quería decir algo que estaba pensando hace dos segundos ... Me he sentido muy odiada recientemente. Y cuando estaba en el escenario y los vi sonriéndome, realmente me dio ganas de llorar, y quiero llorar ahora mismo, así que gracias", señaló.

El triunfo de Billie se produce después de que habló sobre su reciente decisión de dar un paso atrás en las redes sociales, y específicamente dejar de leer los comentarios en sus publicaciones de Instagram.

‘'Paré como hace dos días. He dejado de leer los comentarios por completo. Estaba arruinando mi vida. Es raro. Cuanto más geniales son las cosas que haces, más personas te odian’’, confesó recientemente a BBC Breakfast.

‘‘La cultura de ‘cancelar’ es una locura. Internet es un montón de trolls y el problema es que es muy divertido. Es cualquier cosa por una broma. La gente dice cualquier cosa para hacer reír a la gente’’, agregó Eilish.

Pese a las criticas por parte de los ‘haters’, la famosa ha gozado de una buena época, pues también fue una de las más galardonadas en los pasados premios Grammy.