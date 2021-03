Recomendación: series de superhéroes para este fin de semana

Ahora que ya se calmaron un poco los ánimos por el famoso Snyder cut de "Justice League" (La liga de la justicia) de DC y la nueva serie de Marvel "The Falcon and The Winter Soldier" (Falcon y el Soldado del Invierno), qué tal darle espacio a otros superhéroes que también rondan las plataformas de streaming.

Con el creciente catálogo de servicios de entretenimiento ya sea por aplicaciones o por televisión tradicional, las opciones no terminan y aquí te dejamos algunas de ellas.

Serie: "Teenage mutant ninja turtles".

Dónde verla: Paramount+

Por qué: sabemos lo que se están preguntando ¿las tortugas ninja son superhéroes? Bueno, lo sean o no, lo cierto es que han salvado la ciudad de Nueva York en varias ocasiones así que merecen el reconocimiento.

Los personajes nacieron en la década de los 80 en los cómics homónimos que presentaron por primera vez a los cuatro hermanos tortugas (mutantes, adolescentes y, por supuesto, ninjas): Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello.

Una de las muchas versiones que existen para televisión es esta serie animada del 2018 cuyos 25 capítulos están disponibles en Paramount+.

Serie: "Súperequipo de simios robot hiperfuerza ¡Go!"

Dónde verla: Disney+

Por qué: aquí hay espacio para todos y en este caso nos encontramos con la historia de un pequeño de nombre Chiro que junto a un equipo de cinco monos robots defienden su ciudad de las amenazas del Rey Esqueleto. Además este villano en inglés es interpretado por el actor Mark Hamill (sí, el mismo que da vida a Luke Skywalker en Star Wars).

Serie: "The boys"

Dónde verla: Amazon Prime Video

Por qué: estamos acostumbrados a ver a los superhéroes como figuras a seguir, que si bien tienen sus problemas logran solucionarlos y salvar el día, pero en el universo de esta serie los héroes ya se han pervertido al convertirse en una especie de celebridades lo cual los lleva a incluso abusar de los poderes que tienen y a ser personajes corruptos y hasta desagradables.

Serie: "The Flash".

Dónde verla: Warner Channel, estreno de la temporada 7 en los primeros minutos de este viernes (medianoche).

Por qué: bueno, en este caso sí estamos hablando de un personaje perteneciente al universo de DC cómics, en una de las adaptaciones que ha tenido para la televisión con la serie "The flash", donde lo interpreta Grant Gustin. En la continuación de la historia para esta nueva temporada arrancará con Barry Allen buscando salvar al amor de su vida, su esposa Iris, así como buscar recuperar al 100% su velocidad.