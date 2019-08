Reaparece Kevin Spacey tras acusaciones

Kevin Spacey reapareció por primera vez en público después de ser involucrado en investigaciones de acoso sexual en Estados Unidos e Inglaterra.

El actor se presentó en el Museo Nacional Romano para declamar el poema The Boxer, del escritor Gabriel Tinti, quien agradeció el gesto, pero no dudó en destacar que la obra no fue escrita para el artista estadounidense.

Trascendió que el poema cuenta la historia de un luchador que se encuentra abandonado y sangrando en la lona a pesar de sus momentos de gloria.

Aunque el pasado 17 de julio Kevin quedó absuelto del caso en donde era señalado de agresión sexual en Nantucket, Massachusetts, aún se encuentra sujeto a varias investigaciones por conducta sexual inapropiada.