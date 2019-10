Reality de los Derbez muestra peleas y bromas de la familia

Este viernes se estrenó el nuevo reality de la familia Derbez en el cual Eugenio se llevó de viaje a toda su familia (incluyendo su yerno Mauricio Ochmann). En el programa el comediante y compañía muestran otras facetas pocas veces vistas.



El primer episodio de este nuevo show transmitido a través de Amazon Prime Video develó algunos aspectos interesantes de la familia Derbez. A continuación algunos de ellos:



Bromas pesadas a su ex Victoria Ruffo

Apenas lleva dos minutos el reality y Eugenio lanza su primera broma hacia su exesposa Victoria Ruffo, madre de José Eduardo. El comediante dice que es la primera vez que saldrán todos en familia de viaje y detalla: "Yo le dije a tu mamá que no fumara y no tomara durante tu embarazo, pero no me hizo caso". Más tarde dice. "ahora sí te dio permiso tu mamá de salir".



Alejandra compadece a las exmujeres de Eugenio

Un día después de llegar a Marruecos, la obsesión con el control de Eugenio hace que sus hijos y su mujer se replanteen si fue buena idea hacer el viaje, pues el comediante tiene una larga lista de actividades. Alessandra dice "pobres exmujeres", refiriéndose a que tuvieron que aguantarlo.



Primera pelea en Marruecos

En su primer día, la familia sale al mercado y pasan horas comprando y curioseando, pero cuando Eugenio encontró un encantador de serpientes no dudó en tomar al reptil entre sus hombros y tomarse fotos y videos, algo que desconcertó a Alessandra y el resto de su familia, quienes reprobaron la actitud del comediante al argumentar que además de exponer su vida, también es una acción que va en contra del no maltrato a animales que tanto defiende Eugenio. Alessandra llama imprudente a su esposo y le dice que si ese es el tipo de diversión de él, ella está lista para empacar e irse de regreso.



Reproches de sus hijos

Tras la pelea, Aislinn, quien también reclamó a su papá por lo de la cobra, señaló que en su vida privada, Eugenio siempre es autoritario ya que "A mi papá no le importa lo que queramos, él hace lo que quiere".