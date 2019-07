Realidad de México no es culpa de AMLO: Yalitza Aparicio

CIUAD DE MÉXICO.-La actriz nominada al Óscar por su papel en la película Roma,Yalitza Aparicio, aseguró que la realidad que vive nuestro País no es culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todos somos dados a sentarnos a exigir, pero nadie hace algo al respecto. Si nos vamos a pequeñeces, vas caminando por la calle y de repente, a alguien, ups, se le cayó su basura. ¿Por qué no recogen su basura? Pero ah, eso sí, ‘la ciudad está fea, (…) el presidente no hace nada’, pero todo mundo [tiene] el carro, descompuesto, contaminando, no eres capaz de ir a arreglar tu carro. (…) No podemos exigirle a alguien que cambie algo, cuando ni nosotros mismos estamos dispuestos a cambiar”, sentenció.